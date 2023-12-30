Некоторые импортные товары освобождены от таможенных пошлин до конца 2026 года

Некоторые товары, импортируемые в Азербайджан, освобождены от таможенных пошлин на срок до 31 декабря 2026 года.

Некоторые товары, импортируемые в Азербайджан, освобождены от таможенных пошлин на срок до 31 декабря 2026 года.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет Министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин“.

Согласно поправке, нижеследующие товары освобождаются от таможенной пошлины еще на 3 года:

-семена некоторых овощей,

-дрожжевые культуры, пекарские дрожжи, готовые разрыхлители,

-мука и гранулы грубого и мелкого помола из рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных, растворимые рыбные продукты или продукты из других морских млекопитающих.