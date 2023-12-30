О нас

Некоторые импортные товары освобождены от таможенных пошлин до конца 2026 года

Некоторые импортные товары освобождены от таможенных пошлин до конца 2026 года Некоторые товары, импортируемые в Азербайджан, освобождены от таможенных пошлин на срок до 31 декабря 2026 года.
Бизнес
30 декабря 2023 г. 20:53
Некоторые импортные товары освобождены от таможенных пошлин до конца 2026 года

Некоторые товары, импортируемые в Азербайджан, освобождены от таможенных пошлин на срок до 31 декабря 2026 года.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет Министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин“.

Согласно поправке, нижеследующие товары освобождаются от таможенной пошлины еще на 3 года:

-семена некоторых овощей,

-дрожжевые культуры, пекарские дрожжи, готовые разрыхлители,

-мука и гранулы грубого и мелкого помола из рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных, растворимые рыбные продукты или продукты из других морских млекопитающих.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bəzi idxal məhsulları 2026-cı ilin sonuna qədər gömrük rüsumundan azad edilib

Другие новости из категории

Некоторые товары, импортируемые в страну, будут облагаться 15% таможенной пошлиной
Некоторые товары, импортируемые в страну, будут облагаться 15% таможенной пошлиной
30 декабря 2023 г. 20:49
Импорт некоторых товаров в Азербайджан освобожден от таможенных пошлин еще на 2 года
Импорт некоторых товаров в Азербайджан освобожден от таможенных пошлин еще на 2 года
30 декабря 2023 г. 20:33
Азербайджан начал поставки макарон еще из одной страны
Азербайджан начал поставки макарон еще из одной страны
30 декабря 2023 г. 18:18
Азербайджан возобновил импорт семян кунжута из двух стран
Азербайджан возобновил импорт семян кунжута из двух стран
30 декабря 2023 г. 16:12
AzerGold в очередной раз удостоен национальной премии в области КСО
AzerGold в очередной раз удостоен национальной премии в области КСО
30 декабря 2023 г. 14:32
В этом году AZAL увеличил экспортные доходы в 2,5 раза
В этом году AZAL увеличил экспортные доходы в 2,5 раза
30 декабря 2023 г. 14:01
Процветающий рынок Азербайджана становится привлекательным для стартапов
Процветающий рынок Азербайджана становится привлекательным для стартапов
30 декабря 2023 г. 12:42
Азербайджан возобновил импорт автобусов из Японии и Швеции
Азербайджан возобновил импорт автобусов из Японии и Швеции
30 декабря 2023 г. 10:23
Азербайджан возобновил импорт тракторов из трех стран
Азербайджан возобновил импорт тракторов из трех стран
29 декабря 2023 г. 19:30
Коммунальные услуги предпринимателей на освобожденных территориях будут субсидироваться
Коммунальные услуги предпринимателей на освобожденных территориях будут субсидироваться
29 декабря 2023 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi