Некоторые импортные товары освобождены от таможенных пошлин до конца 2026 года

Некоторые товары, импортируемые в Азербайджан, освобождены от таможенных пошлин на срок до 31 декабря 2026 года.
Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет Министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин“.
Согласно поправке, нижеследующие товары освобождаются от таможенной пошлины еще на 3 года:
-семена некоторых овощей,
-дрожжевые культуры, пекарские дрожжи, готовые разрыхлители,
-мука и гранулы грубого и мелкого помола из рыбы или ракообразных, моллюсков или других водных беспозвоночных, растворимые рыбные продукты или продукты из других морских млекопитающих.