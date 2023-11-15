Названы условия льготных кредитов для предпринимателей в Карабахе и Восточном Зангезуре

Максимальная сумма гарантированных государством субсидируемых кредитов, предоставляемых предпринимателям на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, может составлять 4 млн манатов.

Максимальная сумма гарантированных государством субсидируемых кредитов, предоставляемых предпринимателям на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, может составлять 4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя правления Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики Эльдар Гамидов на II Бакинском форуме ”Устойчивые финансы и инвестиции".

"Эти кредиты могут быть предоставлены максимум на 7 лет. Примерно на 90% из них действует государственная гарантия. Также для кредитов устанавливается льготный срок, максимум на 3 года. Льготный период не должен превышать половины срока кредита. 10% этих кредитов с максимальной годовой процентной ставкой в 15% будут субсидироваться",- сказал он.