О нас

Названы условия для облегчения экспорта азербайджанской продукции в Китай

Названы условия для облегчения экспорта азербайджанской продукции в Китай После подписания Соглашения о свободной торговле между Азербайджаном и Китаем будут созданы более благоприятные условия для выхода качественной азербайджанской продукции на китайский рынок и снижения торговых издержек.
Бизнес
6 февраля 2023 г. 17:36
Названы условия для облегчения экспорта азербайджанской продукции в Китай

После подписания соглашения о свободной торговле между Азербайджаном и Китаем будут созданы более благоприятные условия для выхода качественной азербайджанской продукции на китайский рынок и снижения торговых издержек.

Об этом Report сообщил советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи.

По его словам, Китай выступает за подписание соглашения о свободной торговле с Азербайджаном: "Это соглашение также создаст возможность привлечения большего объема прямых инвестиций из Китая посредством институциональных мер, будет способствовать развитию производства и сферы услуг в Азербайджане, а также дальнейшему использованию геополитических преимуществ Азербайджана. Соглашение о свободной торговле выгодно для обеих сторон. Объем соглашения, льготы, а также период реализации будут определены после всесторонней оценки всеми кругами в соответствии с условиями и промышленной базой обеих стран".

Mа Чи подчеркнул, что на сегодняшний день Китай подписал 19 соглашений о свободной торговле с 26 странами со всех континентов: "Соглашение о свободной торговле содержит множество положений, связанных с упрощением и защитой инвестиционных вложений, что способствует двусторонним инвестициям и торговле между Китаем и его партнерами. Таким образом, формируется более стабильная промышленная цепочка и цепочка поставок".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan məhsullarının Çinə ixracının asanlaşmasının şərtləri açıqlanıb

Самое важное

По поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
ФотоПо поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
6 февраля 2023 г. 16:25
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
В Азербайджане выпадет снег, температура воздуха понизится на 8-10 градусов
6 февраля 2023 г. 13:53
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
В посольстве и генконсульствах Азербайджана в Турции созданы оперштабы
6 февраля 2023 г. 13:14
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
Мехрибан Алиева выразила соболезнования Турции
6 февраля 2023 г. 12:04
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
По поручению президента Азербайджана готовится к отправке в Турцию группа спасателей МЧС
6 февраля 2023 г. 10:49
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану
6 февраля 2023 г. 10:46
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
Путешественник из Германии: Посещение освобожденных территорий- уникальный шанс
4 февраля 2023 г. 11:01
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
Попытки некоторых западных кругов и армянского лобби преуменьшить значение Азербайджана для Европы провалились - МНЕНИЕ
4 февраля 2023 г. 10:49
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
Награждены лица, участвовавшие в предотвращении террористического акта против посольства Азербайджана в Иране
3 февраля 2023 г. 16:05
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
Азербайджан подпишет протокол международной конвенции о полной отмене смертной казни
3 февраля 2023 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi