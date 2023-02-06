Названы условия для облегчения экспорта азербайджанской продукции в Китай

После подписания Соглашения о свободной торговле между Азербайджаном и Китаем будут созданы более благоприятные условия для выхода качественной азербайджанской продукции на китайский рынок и снижения торговых издержек.

После подписания соглашения о свободной торговле между Азербайджаном и Китаем будут созданы более благоприятные условия для выхода качественной азербайджанской продукции на китайский рынок и снижения торговых издержек.

Об этом Report сообщил советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи.

По его словам, Китай выступает за подписание соглашения о свободной торговле с Азербайджаном: "Это соглашение также создаст возможность привлечения большего объема прямых инвестиций из Китая посредством институциональных мер, будет способствовать развитию производства и сферы услуг в Азербайджане, а также дальнейшему использованию геополитических преимуществ Азербайджана. Соглашение о свободной торговле выгодно для обеих сторон. Объем соглашения, льготы, а также период реализации будут определены после всесторонней оценки всеми кругами в соответствии с условиями и промышленной базой обеих стран".

Mа Чи подчеркнул, что на сегодняшний день Китай подписал 19 соглашений о свободной торговле с 26 странами со всех континентов: "Соглашение о свободной торговле содержит множество положений, связанных с упрощением и защитой инвестиционных вложений, что способствует двусторонним инвестициям и торговле между Китаем и его партнерами. Таким образом, формируется более стабильная промышленная цепочка и цепочка поставок".