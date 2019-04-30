Названы страны с наибольшим объемом экспортных заявок в Азербайджан

В январе-марте этого года в портал Azexport.az поступили экспортные заявки на общую сумму 178,4 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в апрельском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций за 2019 год.

В марте общая стоимость экспортных заявок составила 32,8 млн долларов.

В марте в первую пятерку стран по объему экспортных заявок вошли Россия (11,5%), Турция (9,9%), США (7%), Индия (6,6%) и Грузия (5,3%).

Общая сумма заявок на экспорт, поступивших в портал Azexport.az из 126 стран мира в период с 1 января 2017 года по 31 марта 2019 года, составила 1 167,5 млн долларов.