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Хорватские компании проявляют интерес к сферам IT и туризма в Азербайджане

Хорватские компании проявляют интерес к сферам IT и туризма в Азербайджане Хорватские компании проявляют интерес в Азербайджане в основном к сфере IT.
Бизнес
12 марта 2024 г. 17:35
Хорватские компании проявляют интерес к сферам IT и туризма в Азербайджане

Хорватские компании проявляют интерес в Азербайджане в основном к сфере IT.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич.

Он отметил, что хорватские компании реализовали в Азербайджане несколько проектов в сфере IT.

"Интерес для хорватских компаний представляет также энергетическая сфера Азербайджана, сферы сельского хозяйства и туризма. Туризм является значимой для Хорватии сферой. 25% ВВП страны формируется за счет туризма. Азербайджан также расширяет туристический сектор принимая во внимание освобожденные территории. Считаю, что имеется большой потенциал для сотрудничества с Хорватией и в сфере туризма", - подчеркнул посол.

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiya şirkətlərinin Azərbaycanda maraq göstərdiyi sahələr açıqlanıb

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