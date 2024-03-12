Хорватские компании проявляют интерес к сферам IT и туризма в Азербайджане

Хорватские компании проявляют интерес в Азербайджане в основном к сфере IT.

Хорватские компании проявляют интерес в Азербайджане в основном к сфере IT.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич.

Он отметил, что хорватские компании реализовали в Азербайджане несколько проектов в сфере IT.

"Интерес для хорватских компаний представляет также энергетическая сфера Азербайджана, сферы сельского хозяйства и туризма. Туризм является значимой для Хорватии сферой. 25% ВВП страны формируется за счет туризма. Азербайджан также расширяет туристический сектор принимая во внимание освобожденные территории. Считаю, что имеется большой потенциал для сотрудничества с Хорватией и в сфере туризма", - подчеркнул посол.