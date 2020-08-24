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Названы самые высокотехнологичные марки авто этого года

Названы самые высокотехнологичные марки авто этого года Самыми высокотехнологичными автомобилями в нынешнем году оказались Volvo
Бизнес
24 августа 2020 г. 12:51
Названы самые высокотехнологичные марки авто этого года

Эксперты из американского аналитического агентства J.D. Power составило рейтинг качества и эффективности технологических инноваций в автомобилях, выпущенных в этом году.

Как передает Report со ссылкой на Motor.ru, в частности, для оценки качества и спроса на реализованные технологические изюминки в авто, выпущенных в нынешнем году, эксперты разработали индекс TXI (Tech Experience Index). 

Индекс оценивает количество технологических наворотов и удовлетворенность ими со стороны автолюбителей.

В итоге самыми высокотехнологичными автомобилями в нынешнем году оказались Volvo. За ними следует BMW, Cadillac, Mercedes-Benz, Genesis и Hyundai.

Худшей маркой американские автолюбители признали Mini.

Самой полезной и отлично работающей инновацией потребители назвали систему кругового обзора, а меньше всего им понравилось управление мультимедией при помощи жестов.

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