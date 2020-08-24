Названы самые высокотехнологичные марки авто этого года

Самыми высокотехнологичными автомобилями в нынешнем году оказались Volvo

Эксперты из американского аналитического агентства J.D. Power составило рейтинг качества и эффективности технологических инноваций в автомобилях, выпущенных в этом году.

Как передает Report со ссылкой на Motor.ru, в частности, для оценки качества и спроса на реализованные технологические изюминки в авто, выпущенных в нынешнем году, эксперты разработали индекс TXI (Tech Experience Index).

Индекс оценивает количество технологических наворотов и удовлетворенность ими со стороны автолюбителей.

В итоге самыми высокотехнологичными автомобилями в нынешнем году оказались Volvo. За ними следует BMW, Cadillac, Mercedes-Benz, Genesis и Hyundai.

Худшей маркой американские автолюбители признали Mini.

Самой полезной и отлично работающей инновацией потребители назвали систему кругового обзора, а меньше всего им понравилось управление мультимедией при помощи жестов.