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Названы самые надежные автомобили в мире

Названы самые надежные автомобили в мире Американская компания J.D. Power провела исследование надежности различных марок автомобилей
Бизнес
20 февраля 2021 г. 08:26
Названы самые надежные автомобили в мире

Американская компания J.D. Power провела исследование надежности различных марок автомобилей.

Как передает Report, пресс-релиз доступен на сайте компании.

Аналитики изучили опрос 33 251 владельца автомобилей 2018 года выпуска. Вопросы касались возникших за последние 12 месяцев использования проблем и охватывают 177 конкретных неисправностей, сгруппированных в восемь основных категорий.

Самыми надежным автомобильным брендом компания признала продукцию Lexus. На втором месте расположились автомобили Porsche, а третье место досталось машинам Kia, при этом авторы исследования отметили, что корейский производитель занял самое высокое место среди брендов массового рынка. В пятерку также вошли Toyota, Buick и Cadillac.

Самой надежной моделью по результатам исследования оказался Porsche 911.

В компании также отметили, что аналитические результаты показывают значительное повышение уровня надежности автомобилей по сравнению с предыдущими годами.

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