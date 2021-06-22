Названы самые дорогие мировые бренды

Amazon остался самым дорогим мировым брендом, сообщается в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands

Amazon остался самым дорогим мировым брендом, сообщается в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", стоимость Amazon увеличилась за прошедший год на 64% и достигла 683,85 млрд долларов США.

Вторую строчку в рэнкинге в этом году вновь заняла Apple (612 млрд долларов США, рост на 74%).

На третью позицию поднялась Google, стоимость этого бренда повысилась на 42% и достигла 458 млрд долларов США. В результате на четвертое место опустилась компания Microsoft (рост на 26%, до 410,27 млрд долларов США).

Следующую строчку занимает китайский интернет-гигант Tencent, поднявшийся на две ступени по сравнению с прошлым годом. Стоимость его бренда, куда включены также QQ, WeChat, WeChat Pay, WeSing и другие сервисы компании, увеличилась на 60% и составила 240,93 млрд долларов США.

Бренд Facebook также поднялся в рэнкинге на два места, подорожав за год на 54% - до 226,74 млрд долларов США.

Они оттеснил на седьмую и восьмую строчки Alibaba (рост на 29%, до $129,9 млрд) и Visa (подъем на 2%, до 191,285 млрд долларов США).

В топ-10 также вошли McDonald's (повышение на 20%, до 154,92 млрд долларов США) и Mastercard (увеличение на 4%, до 112,88 млрд долларов США).

Самым быстрорастущим стал бренд Tesla, стоимость которого взлетела за год на 275% - до 43 млрд долларов США. Он занимает 47-ю позицию.