Названы причины снижения экспорта хлопка в Азербайджане

Общие показатели экспорта хлопка в Азербайджане сократились из-за снижения спроса на хлопчатобумажную пряжу на определенных экспортных рынках.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), об этом было заявлено на встрече с экспортерами хлопка.
На встрече также было отмечено, что еще одной причиной снижения экспорта является приостановка деятельности предприятий в результате сильного землетрясения в Турции. Кроме того, процесс поставок нарушен из-за проблем с транспортной логистикой.
Были заслушаны требования и предложения представителей компании по этим вопросам, и было отмечено, что соответствующие органы будут проводить работу по решению проблем, озвученных экспортерами.