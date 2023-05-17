Названы причины снижения экспорта хлопка в Азербайджане

Общие показатели экспорта хлопка в Азербайджане сократились из-за снижения спроса на хлопчатобумажную пряжу на определенных экспортных рынках и предпочтения импорту очищенного от семян хлопка.

Общие показатели экспорта хлопка в Азербайджане сократились из-за снижения спроса на хлопчатобумажную пряжу на определенных экспортных рынках.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), об этом было заявлено на встрече с экспортерами хлопка.

На встрече также было отмечено, что еще одной причиной снижения экспорта является приостановка деятельности предприятий в результате сильного землетрясения в Турции. Кроме того, процесс поставок нарушен из-за проблем с транспортной логистикой.

Были заслушаны требования и предложения представителей компании по этим вопросам, и было отмечено, что соответствующие органы будут проводить работу по решению проблем, озвученных экспортерами.