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Названы причины снижения экспорта хлопка в Азербайджане

Названы причины снижения экспорта хлопка в Азербайджане Общие показатели экспорта хлопка в Азербайджане сократились из-за снижения спроса на хлопчатобумажную пряжу на определенных экспортных рынках и предпочтения импорту очищенного от семян хлопка.
Бизнес
17 мая 2023 г. 13:48
Названы причины снижения экспорта хлопка в Азербайджане

Общие показатели экспорта хлопка в Азербайджане сократились из-за снижения спроса на хлопчатобумажную пряжу на определенных экспортных рынках.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), об этом было заявлено на встрече с экспортерами хлопка.

На встрече также было отмечено, что еще одной причиной снижения экспорта является приостановка деятельности предприятий в результате сильного землетрясения в Турции. Кроме того, процесс поставок нарушен из-за проблем с транспортной логистикой.

Были заслушаны требования и предложения представителей компании по этим вопросам, и было отмечено, что соответствующие органы будут проводить работу по решению проблем, озвученных экспортерами.

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Версия на английском языке What caused decline in Azerbaijan's cotton exports?
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda pambıq ixracının azalmasının səbəbləri açıqlanıb

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