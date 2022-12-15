Названы причины сильных задержек в доставке грузов из США в Азербайджан

В последние недели возросло число жалоб на компании карго, занимающихся доставкой грузов из-за рубежа в Азербайджан. В социальных сетях пользователи утверждают, что наибольшие проблемы возникают при доставке грузов из США.

В последние недели возросло число жалоб на компании карго, занимающихся доставкой грузов из-за рубежа в Азербайджан. В социальных сетях пользователи утверждают, что наибольшие проблемы возникают при доставке грузов из США.

В то же время, некоторые компании карго признали имеющиеся проблемы, и пообещали до конца недели решить их, а также компенсировать клиентам материальный ущерб за утерянный груз.

Эксперт в области грузоперевозок Самир Афетли, комментируя Report сложившуюся ситуацию, сказал, что в США расходы на клиентские услуги превышают прибыль.

"Так как расходы на доставку грузов из США в Азербайджан очень высокие, наши карго-компании не могут открыть в этой стране свои терминалы. Поэтому они вынуждены сотрудничать с американской структурой Wearhouse, оказывающей агентские услуги. Ввиду того, что данная компания занимается оптовой доставкой грузов, цены на услуги относительно приемлемые", - сказал он.

По его словам, в настоящее время 15-20 карго-компаний, сотрудничающих с Wearhouse, столкнулись с определенными проблемами. Он отметил, что по последним данным, среди руководства компании выявлены случаи заражения коронавирусом, что и привело к сложившейся ситуации.