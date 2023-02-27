Гамлет Бабаев: Некоторые госучреждения не прилагают усилий для решения проблем граждан

Электронные адреса некоторых государственных учреждений в Азербайджане не работают и не проверяются регулярно, что мешает решению проблем многих граждан. Как сообщает Report, об этом заявил юрист компании "MG Consulting" Гамлет Бабаев на круглом

Электронные адреса некоторых государственных учреждений в Азербайджане не работают и не проверяются регулярно, что мешает решению проблем многих граждан.



Как сообщает Report, об этом заявил юрист компании "MG Consulting" Гамлет Бабаев на круглом столе, посвященном квартальным итогам (за декабрь 2022 - февраль 2023 года) проекта "Онлайн-платформа общественного контроля" ( www.enezaret.az ).

Он отметил, что всего на платформу поступило 1 832 обращения: "866 из них уже решены, 411 находятся на стадии рассмотрения, а 555 обращений еще не рассмотрены.

Сложно решаются вопросы, связанные с дорожным покрытием, незаконной парковкой и бродячими собаками".

H.Бабаев отметил, что некоторые государственные учреждения не прилагают необходимых усилий для решения проблем граждан: "В некоторых случаях государственные учреждения сообщают нам, что проблема решена. Но после повторного обращения гражданина, на основании фото/видео фактов, становится ясно, что решением проблемы никто не занимался".