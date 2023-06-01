Названы предварительные суммы платежей за утилизацию ввозимых в Азербайджан подержанных автомобилей

Плата за утилизацию ввозимых в Азербайджан подержанных автомобилей планируется в размере 400-700 манатов.

Плата за утилизацию ввозимых в Азербайджан подержанных автомобилей планируется в размере 400-700 манатов.

Как сообщает Report, об этом заместитель заведующего юридическим отделом ОАО Təmiz Şəhər Мирза Лачинов сказал на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Для автомобилей возрастом 1-3 года в целом не предусмотрено платы за утилизацию. Плата за утилизацию автомобилей возрастом 4-7 лет подразумевается в размере 400 манатов, старше 7 лет – 700 манатов. Однако эти цифры еще не окончательные, обсуждения продолжаются и цены могут измениться", - отметил он.