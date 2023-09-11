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Названы перспективные сферы сотрудничества для укрепления азербайджано-венгерских связей

Названы перспективные сферы сотрудничества для укрепления азербайджано-венгерских связей Существуют большие возможности для укрепления связей между Азербайджаном и Венгрией в сферах энергетики, промышленности, транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, торговли, образования и по другим направлениям, обе страны предпринимают н
Бизнес
11 сентября 2023 г. 19:22
Названы перспективные сферы сотрудничества для укрепления азербайджано-венгерских связей

Существуют большие возможности для укрепления связей между Азербайджаном и Венгрией в сферах энергетики, промышленности, транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, торговли, образования и по другим направлениям, обе страны предпринимают необходимые шаги для реализации этого потенциала.

Как сообщает Report, об этом говорилось во время встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в рамках визита в эту страну.

В ходе встречи была подчеркнута значимость проводимых обсуждений, выражена удовлетворенность успешной реализацией достигнутых договоренностей, обсуждены динамика развития азербайджано-венгерских отношений, перспективы экономического сотрудничества и результаты продуктивного партнерства по совместным проектам.

На приеме, в котором принимали участие министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто и министр экономического развития Венгрии Мартон Надь, Виктор Орбан затронул значимость сотрудничества с Азербайджаном с точки зрения энергетической безопасности, а также отметил, что ряд венгерских компаний успешно расширяют деятельность в Азербайджане, другие – рассматривают возможности инвестировать.

Был отмечен рост торгового оборота и реализация взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества, что является показателем взаимного интереса в расширении партнерства.

В рамках визита состоялась встреча министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто.

Стороны подчеркнули, что азербайджано-венгерские связи опираются на принципы стратегического партнерства, руководство обеих стран придает особую значимость развитию сотрудничества и эффективному использованию существующего потенциала.

На встрече была предоставлена информация о проходящих через территорию нашей страны транспортных коридорах, возможностях Бакинского международного морского торгового порта и Свободной экономической зоны Алят, венгерские компании приглашены воспользоваться благоприятной бизнес-средой и транзитным потенциалом Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Macarıstan əlaqələrinin gücləndirilməsi üçün böyük imkanları olan sahələr açıqlanıb

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