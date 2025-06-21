О нас

Названы оптовые цены на муку в Азербайджане

Названы оптовые цены на муку в Азербайджане Цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане по состоянию на 19 июня была в пределах 26,6-28,2 маната, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 27-27,8 маната.
Бизнес
21 июня 2025 г. 10:55
Названы оптовые цены на муку в Азербайджане

Цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане по состоянию на 19 июня была в пределах 26,6-28,2 маната, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 27-27,8 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

"Самая низкая оптовая цена муки по стране зафиксирована в Шабранском районе - 26,6 маната, а самая высокая - в городе Гяндже - 28,2 маната", - отмечается в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 12 июня цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане была в пределах 26,6-28,2 маната, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 27-27,5 маната.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda unun topdansatış qiymətləri açıqlanıb

Экслюзивные новости

МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
IFC разрабатывает механизм обеспечения бизнес-кредитов под залог имущества в Азербайджане
17 июня 2025 г. 16:31
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
Названа дата открытия Азербайджанского квартала в Кахраманмараше
17 июня 2025 г. 15:08
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
Региональный менеджер IFC: У Азербайджана есть потенциал стать региональным транзитно-транспортным узлом - ИНТЕРВЬЮ
17 июня 2025 г. 13:27
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
Айбек Смадияров: Казахстан благодарен Азербайджану за содействие в эвакуации казахстанцев из Ирана - ЭКСКЛЮЗИВ
16 июня 2025 г. 12:22
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
В бакинском аэропорту обеспечена безопасность всех пассажиров, включая граждан РФ армянского происхождения
13 июня 2025 г. 21:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi