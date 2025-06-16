Названы оптовые цены на муку в Азербайджане

По состоянию на 12 июня цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане была в пределах 26,6-28,2 маната, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 27-27,5 маната.

По состоянию на 12 июня цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане была в пределах 26,6-28,2 маната, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 27-27,5 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте.

"Самая низкая оптовая цена муки по стране зафиксирована в Шабранском районе - 26,6 маната, а самая высокая - в городе Гяндже - 28,2 маната", - отмечается в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 26 мая цена 50-килограммового мешка муки в оптовых точках производителей муки в Азербайджане колебалась в пределах 26,8-28,2 маната, в частности в Баку и Абшеронском районе - в пределах 27-27,4 маната.