Названы оптовые цены на муку в Азербайджане

На 17 июня цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане была в пределах 25,8-28 маната, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 26,5-27,3 маната.

На 17 июля цена 50-килограммового мешка муки в оптовых пунктах производителей муки в Азербайджане была в пределах 25,8-28 маната, в том числе в городе Баку и Абшеронском районе - около 26,5-27,3 маната.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте.

"Самая низкая оптовая цена муки по стране зафиксирована в Шабранском районе - 25,8 маната, а самая высокая - в городе Гяндже - 28 маната", - отмечается в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 10 июля оптовые цены на муку в Азербайджане были аналогичными.