Названы направления инвестиций Азербайджано-кыргызского фонда развития

Азербайджано-кыргызский фонд будет инвестировать в приоритетные проекты субъектов предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, энергетики, садоводства, текстиля, туризма и пр.

Азербайджано-кыргызский фонд будет инвестировать в приоритетные проекты субъектов предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, энергетики, садоводства, текстиля, туризма и пр.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, вопрос обсуждался на 2-м заседании совета фонда, прошедшем в Баку под председательством первого заместителя министра, председателя cовета Эльнура Алиева.

Отмечено, что фонд станет эффективным механизмом для развития тесных экономических связей между Азербайджаном и Кыргызстаном, в том числе для совместной реализации крупных инвестиционных проектов и более эффективного использования экспортно-импортного потенциала обеих стран. Фонд также будет поддерживать совместную деятельность бизнес-структур обеих стран и, в конечном итоге, способствовать развитию и расширению связей между странами.

За время, прошедшее с первого заседания совета, которое состоялось 27 июля в кыргызском городе Чолпон Ата, был согласован ряд технических вопросов, стоящих на повестке дня, включая положение о совете и правлении фонда.

На 2-м заседании совета были обсуждены различные организационно-правовые вопросы.