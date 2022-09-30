Названы лучшие экспортеры Азербайджана

В Азербайджане составлен рейтинг как негосударственных, так и государственных экспортеров ненефтяного сектора за январь-август 2022 года.

В Азербайджане составлен рейтинг как негосударственных, так и государственных экспортеров ненефтяного сектора за январь-август 2022 года.

Как сообщает Report, рейтинг был опубликован в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Первую десятку рейтинга негосударственных субъектов-экспортеров возглавляет ООО "МКТ производственная коммерция" (91,1 млн долларов). Следующие места заняли местное представительство "Азербайджан интернейшнл майнинг компани лимитед" (68 млн долларов), ООО STP Aluminium (28 млн долларов), Baku Steel Company (27,1 млн долларов), ООО P-Aqro (26,5 млн долларов), ООО "Алмейве" (25,1 млн долларов), Ширинов Эльвин Валех оглу (24,6 млн долларов), Mors Trading (24,6 млн долларов), Rose Servis (23,3 млн долларов), Shimal AqroPark (23,2 млн долларов).

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях по ненефтяному сектору, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (389,4 млн долларов США).

Далее в этом списке представлены следующие компании: ООО Socar Polymer (125,7 млн долларов), ООО Azeraluminium (98,9 млн долларов), ЗАО AzerGold (63,5 млн долларов), ООО "Агропромышленный комплекс Азерпамбыг" (50,5 млн долларов), ОАО "Азерэнержи" (35,7 млн долларов), Azerbaijan Airlines (4,8 млн долларов), Azeripak (4,8 млн долларов), Управление геофизики и геологии (0,8 млн долларов), Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР (0,6 млн долларов).