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Названы лучшие экспортеры Азербайджана

Названы лучшие экспортеры Азербайджана В декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций опубликован рейтинг негосударственных и государственных субъектов-экспортеров в связи с проведенным в январе-ноябре 2022 года экспортом по ненефтяному сектору.
Бизнес
30 декабря 2022 г. 13:31
Названы лучшие экспортеры Азербайджана

В декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций опубликован рейтинг негосударственных и государственных субъектов-экспортеров в связи с проведенным в январе-ноябре 2022 года экспортом по ненефтяному сектору.

Как сообщает Report, в первую десятку рейтинга негосударственных субъектов-экспортеров входят: ООО MKT İstehsalat Kommersiya, представительство в Азербайджанской Республике компании Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited, ООО Rose Servis, ООО Almeyvə, Ширинов Эльвин Валех оглу, ООО Baku Steel Company, ООО Mors Trading, ООО P-Aqro, Азербайджанское сахарное производственное объединение, ООО STP Alüminium.

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях по ненефтяному сектору, возглавляет Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. Далее следуют ООО SOCAR Polymer, ООО Azəralüminium, ЗАО AzerGold, ОАО Azerenerji, ООО "Агропромышленный комплекс Azərpambıq", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ООО Azəripək, ОАО Azərtütün, Управление геофизики и геологии.

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