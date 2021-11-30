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Названы лучшие экспортеры Азербайджана

Названы лучшие экспортеры Азербайджана Рейтинг негосударственных субъектов-экспортеров возглавляет ООО MKT İstehsalat Kommersiya.
Бизнес
30 ноября 2021 г. 12:36
Названы лучшие экспортеры Азербайджана

Рейтинг негосударственных субъектов-экспортеров возглавляет ООО MKT İstehsalat Kommersiya.

Как сообщает Report, рейтинг государственных и негосударственных ненефтяных экспортеров отражен в Обзоре экспорта Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В десятку вошли местное представительство Azerbaijan International Mining Company, ООО Local Garden, ООО Baku Steel Company, ООО Sun Food, ООО P-Agro, ООО Хидаятов Теййар Хидаят оглу, ООО Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi, ООО RAM International Transport and Trade LTD, ООО Bulder 007 LTD.

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях по ненефтяному сектору, возглавляет управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR). Далее в этом списке представлены ООО SOCAR Polymer, ООО «Азералюминиум», ЗАО Azergold, ООО ”Агропромышленный комплекс Азерпамбыг“, ОАО ”Азерэнержи“, ЗАО ”Азербайджанские авиалинии“, ООО Azəripək, ЗАО ”Азербайджанские железные дороги“, Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР.

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