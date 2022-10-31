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Названы крупнейшие экспортеры Азербайджана

Названы крупнейшие экспортеры Азербайджана Cоставлен рейтинг негосударственных и государственных субъектов-экспортеров в связи с проведенным в январе-сентябре 2022 года экспортом по ненефтяному сектору.
Бизнес
31 октября 2022 г. 14:08
Названы крупнейшие экспортеры Азербайджана

Cоставлен рейтинг негосударственных и государственных субъектов-экспортеров в связи с проведенным в январе-сентябре 2022 года экспортом по ненефтяному сектору.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Лидером первой десятки рейтинга негосударственных субъектов-экспортеров, подготовленного за отчетный период, является ООО “MKT İstehsalat Kommersiya” с оборотом 95,8 млн долларов США.

Следующие ступени в рейтинге занимают представительство “Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited” в Азербайджанской Республике (76,4 млн долларов США), ООО “Baku Steel Company” (31,1 млн долларов США), ООО “Mors Trading” (29,2 млн долларов США), ООО “Almeyvə” (28,4 млн долларов США), ООО “STP Alüminium” (28,2 млн долларов США), Ширинов Эльвин Валех оглу (27,8 млн долларов США), ООО “P-Aqro” (27,8 млн долларов США), ООО “Rose Servis” (25,3 млн долларов США), ООО “Şimal AqroPark” (23,7 млн долларов США).

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях по ненефтяному сектору, возглавляет “Управление маркетинга и экономических операций” Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики с капиталом 453,7 миллиона долларов США. Далее в этом списке представлены следующие компании: ООО “Socar Polymer” (146,3 млн долларов США), ООО “Azəralüminium” (102,2 млн долларов США), ЗАО “AzerGold” (73,5 млн долларов США), ООО “Агропромышленный комплекс Azərpambıq” (50,5 млн долларов США), ОАО “Azerenerji” (35,7 млн долларов США), ЗАО “Azerbaijan Airlines” (6,1 млн долларов США), ООО “Azəripək” (1,3 млн долларов США), “Управление геофизики и геологии” (0,8 млн долларов США), Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР (0,7 млн долларов США).

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