Названы лучшие азербайджанские компании - экспортеры прошлого года

Лидером списка является местное представительство Azerbaijan International Mining Company

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК) обнародовал рейтинг основных компаний-экспортеров ненефтяного сектора страны за 2020 год.

Как сообщает Report, лидером списка, представленного в декабрьском обзоре, является местное представительство Azerbaijan International Mining Company.

Следующие места заняли ООО Socar Polymer, ООО Land Logistic, ООО MKT İstehsalat Kommersiya, ООО Almeyve, ООО Sun Food, ООО Global Trade Group, ООО Baku Steel Company, ООО Agrovest и ООО P-Aqro.

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавило список госпредприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

В десятку вошли также ЗАО AzerGold, ООО "Азералюминиум", ОАО "Азерэнержи", ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн", ООО "Азерипек", ТЭС "Азербайджан" и Госслужба энергетики Нахчыванской АР.