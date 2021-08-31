Названы лидирующие азербайджанские компании в сфере экспорта

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК) обнародовал рейтинг негосударственных компаний-экспортеров за январь-июль 2021 года.

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК) обнародовал рейтинг негосударственных компаний-экспортеров за январь-июль 2021 года.

Как сообщает Report, в тройку лидеров списка, представленного в августовском обзоре, вошли ЗАО "MKT İstehsalat Kommersiya", местное представительство Azerbaijan International Mining Company и Local Garden.

Следующие места заняли ООО "P-Aqro", ООО "Baku Steel Company", ООО "Sun Food", ООО "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi", ООО "Ram Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət LTD", ООО "FruitLand" и Джафаров Ильгар Судгюль оглу.

Список госпредприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). В список также вошли ООО "Socar Polymer", ЗАО "AzerGold", ООО "Азералюминиум", ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ОАО "Азерэнержи", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ООО "Caspian Geo", ООО "Азерипек", Госслужба энергетики Нахчыванской АР.