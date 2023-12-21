Директор ABAD: В Азербайджане сформирована армия предпринимателей, составляющих основу экономики

В Азербайджане сформировалась армия предпринимателей, составляющих основу экономики.

В Азербайджане сформировалась армия предпринимателей, составляющих основу экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил директор центра упрощенной поддержки семейного бизнеса ABAD Руфат Эльчиев, выступая на мероприятии в рамках "Проекта поддержки потенциальных участников ABAD".

По его словам, Азербайджан является не только сильной, влиятельной, независимой, суверенной страной, но и одной из самых реформаторских стран.

“В результате проведенных реформ, наряду с сильной армией, освободившей наши земли от оккупации, мы смогли сформировать армию предпринимателей, составляющих основу экономики, и процесс продолжается”, - сказал он.