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Директор ABAD: В Азербайджане сформирована армия предпринимателей, составляющих основу экономики

Директор ABAD: В Азербайджане сформирована армия предпринимателей, составляющих основу экономики В Азербайджане сформировалась армия предпринимателей, составляющих основу экономики.
Бизнес
21 декабря 2023 г. 12:50
Директор ABAD: В Азербайджане сформирована армия предпринимателей, составляющих основу экономики

В Азербайджане сформировалась армия предпринимателей, составляющих основу экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил директор центра упрощенной поддержки семейного бизнеса ABAD Руфат Эльчиев, выступая на мероприятии в рамках "Проекта поддержки потенциальных участников ABAD".

По его словам, Азербайджан является не только сильной, влиятельной, независимой, суверенной страной, но и одной из самых реформаторских стран.

“В результате проведенных реформ, наряду с сильной армией, освободившей наши земли от оккупации, мы смогли сформировать армию предпринимателей, составляющих основу экономики, и процесс продолжается”, - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ABAD-ın direktoru: "Azərbaycanda iqtisadiyyatın bünövrəsini təşkil edən sahibkarlar ordusu formalaşıb"

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