Названы факторы, способствующие искусственному росту цен в Азербайджане

Бытует мнение, что наблюдаемый на рынке рост цен является искусственным. Чаще всего об этом говорят производители продукции, в основном, фермеры. Этот вопрос был затронут 12 апреля на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном

Бытует мнение, что наблюдаемый на рынке рост цен является искусственным. Чаще всего об этом говорят производители продукции, в основном, фермеры. Этот вопрос был затронут 12 апреля на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала текущего года. Касаясь необходимости усиления антиинфляционных мер, глава государства призвал не допускать искусственного повышения цен.

Эксперт Эльданиз Амиров сказал Report, что рост цен, наблюдаемый в настоящее время на рынке, не совсем связано с искусственным повышением цен: "Внутреннее производство, формирование более высокой себестоимости, зависимость от импорта, глобальная инфляция, экономические проблемы, вызванные российско-украинским конфликтом, в конечном итоге привели к существенному росту цен на рынках”.

По его словам, разница между ценами, которые фермеры устанавливают на продукты, и ценами на рынках составляет почти 100%: "Продукт, продаваемый фермером с поля за 1 манат, продается на рынках за 2 маната и выше. В Европе эта разница составляет около 30%, иногда 50-55%. Что касается причин возникновения этой разницы, то здесь свою роль играют несколько факторов. В первую очередь, это цены, устанавливаемые в местах оптовой торговли. Этих мест не так много, поэтому нет нормальной конкурентной среды. То есть повышение цен наблюдается из-за поведения посредников между конечным потребителем и фермером".

Э.Амиров также высоко оценил меры правительства в этом направлении: “Думаю, что принятие в Милли Меджлисе Кодекса о конкуренции окажет свое влияние на этот вопрос. В то же время в 68 городах и районах страны периодически проводятся мониторинги, чтобы рост цен не носил длительный характер. Именно это и было одной из задач, поставленных некоторое время назад в рамках антиинфляционных мер”.