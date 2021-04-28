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Названы 100 "самых влиятельных компаний" мира

Названы 100 "самых влиятельных компаний" мира Рейтинг разбит на пять категорий — "Первопроходцы", "Лидеры", "Инноваторы", "Гиганты", "Разрушители"
Бизнес
28 апреля 2021 г. 10:41
Названы 100 самых влиятельных компаний мира

Список самых влиятельных компаний был недавно составлен журналом Time. Перечень опубликован на сайте издания.

Как передает Report со ссылкой на Prime, в список были включены те, кто, по мнению редакции и экспертов, "помогают наметить важный путь вперед". Рейтинг разбит на пять категорий — "Первопроходцы", "Лидеры", "Инноваторы", "Гиганты", "Разрушители".

Так, в категории "Первопроходцы" первое место заняла американская медиакомпания Hello Sunshine, которая была создана актрисой и продюсером Риз Уизерспун. Здесь также оказались производитель нижнего белья Savage X Fenty от певицы Рианны и канадская фармацевтическая компания Tilray, которая специализируется на каннабисе.

Категорию "Лидеры" возглавила Национальная баскетбольная ассоциация. Сюда также вошли производители электроники Apple и Sony, производитель спортивной одежды Nike, социальная сеть Twitter и транснациональная финансовая корпорация Mastercard.

В разделе "Инноваторы" первое место заняла аналитическая компания Gro Intelligence. Кроме того, в перечень были включены биотехнологическая компания Moderna, стриминговый сервис Netflix, программа для организации видеоконференций Zoom, музыкальный сервис Spotify.

Категорию "Гиганты" возглавил производитель автомобилей General Motors. Также журнал внес в список крупнейшую социальную сеть в мире и одноименную компанию Facebook, медиаконгломерат Disney, транснациональную корпорацию Google, производителя программного обеспечения Microsoft, торговую площадку Amazon.

В разделе "Разрушители" на первой строчке оказалась компания Illumina. Сюда также попали производитель электромобилей Tesla, онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb, социальная сеть Clubhouse и сервис OnlyFans.

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