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Названо количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане

Названо количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане В Азербайджане количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 439 564 единицы по сравнению с началом 2019 года и по состоянию на 1 августа текущего года составило 1 841 479.
Бизнес
14 августа 2024 г. 12:10
Названо количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане

В Азербайджане количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 439 564 единицы по сравнению с началом 2019 года и по состоянию на 1 августа текущего года составило 1 841 479.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, в частном секторе в ненефтяной сфере этот показатель увеличился на 428 791 единицу и составил 968 713.

"Стимулирующая налоговая политика, проводимая на протяжении более 5 лет, привела к значительным изменениям на рынке труда", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

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