Названо количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане

В Азербайджане количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 439 564 единицы по сравнению с началом 2019 года и по состоянию на 1 августа текущего года составило 1 841 479.

В Азербайджане количество заключенных трудовых договоров увеличилось на 439 564 единицы по сравнению с началом 2019 года и по состоянию на 1 августа текущего года составило 1 841 479.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, в частном секторе в ненефтяной сфере этот показатель увеличился на 428 791 единицу и составил 968 713.

"Стимулирующая налоговая политика, проводимая на протяжении более 5 лет, привела к значительным изменениям на рынке труда", - отмечается в сообщении.