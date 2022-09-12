Названо количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане

На 1 сентября текущего года количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 290,4 тысячи единиц и превысило 1 млн 692 тысячи единиц.

На 1 сентября текущего года количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 290,4 тысячи единиц и превысило 1 млн 692 тысячи единиц.

Об этом написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров, передает Report.

"В частном секторе ненефтяного сектора этот показатель увеличился на 260,4 тысячи единиц и составил 800,3 тысячи. Реформы, проводимые в направлении обеспечения прозрачности на рынке труда, дают положительные результаты", - отметил он.