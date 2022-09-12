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Названо количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане

Названо количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане На 1 сентября текущего года количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 290,4 тысячи единиц и превысило 1 млн 692 тысячи единиц.
Бизнес
12 сентября 2022 г. 11:16
Названо количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане
Микаил Джаббаров

На 1 сентября текущего года количество заключенных трудовых договоров в Азербайджане по сравнению с началом 2019 года увеличилось на 290,4 тысячи единиц и превысило 1 млн 692 тысячи единиц.

Об этом написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров, передает Report.

"В частном секторе ненефтяного сектора этот показатель увеличился на 260,4 тысячи единиц и составил 800,3 тысячи. Реформы, проводимые в направлении обеспечения прозрачности на рынке труда, дают положительные результаты", - отметил он.

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Версия на английском языке Minister reveals number of labor contracts concluded in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

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