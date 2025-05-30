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Названо количество действующих в Азербайджане турецких компаний

Названо количество действующих в Азербайджане турецких компаний В Азербайджане действует более 5 000 компаний с турецким капиталом.
Бизнес
30 мая 2025 г. 11:51
Названо количество действующих в Азербайджане турецких компаний

В Азербайджане действует более 5 000 компаний с турецким капиталом.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на 6-м выборном Общем собрании Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) в Баку.

По его словам, товарооборот и взаимные инвестиции между двумя странами растут с каждым годом.

"Проекты, охватывающие такие широкие сферы, как энергетика, транспорт, строительство, сельское хозяйство, оборонная промышленность, технологии, создают общую основу для развития обеих стран", - отметил он.

Посол подчеркнул, что отношения между Турцией и Азербайджаном не ограничиваются только стратегическим партнерством, но также построены на глубоких исторических, культурных и братских связях.

"Более 25 тысяч граждан Турции, проживающих в Азербайджане, вносят значительный вклад в развитие торговых отношений между двумя странами. В Турции же проживает около 100 тысяч азербайджанцев, роль которых в укреплении экономического сотрудничества незаменима", - сказал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türkiyə şirkətlərinin sayı açıqlanıb

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