Названо количество действующих в Азербайджане турецких компаний

В Азербайджане действует более 5 000 компаний с турецким капиталом.

В Азербайджане действует более 5 000 компаний с турецким капиталом.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн на 6-м выборном Общем собрании Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) в Баку.

По его словам, товарооборот и взаимные инвестиции между двумя странами растут с каждым годом.

"Проекты, охватывающие такие широкие сферы, как энергетика, транспорт, строительство, сельское хозяйство, оборонная промышленность, технологии, создают общую основу для развития обеих стран", - отметил он.

Посол подчеркнул, что отношения между Турцией и Азербайджаном не ограничиваются только стратегическим партнерством, но также построены на глубоких исторических, культурных и братских связях.

"Более 25 тысяч граждан Турции, проживающих в Азербайджане, вносят значительный вклад в развитие торговых отношений между двумя странами. В Турции же проживает около 100 тысяч азербайджанцев, роль которых в укреплении экономического сотрудничества незаменима", - сказал дипломат.