Названо число трудоустроенных через центры занятости Азербайджана

В этом году через центры занятости Азербайджана трудоустроено 130 тыс. человек.

В этом году через центры занятости Азербайджана трудоустроено 130 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"В следующем году мы планируем довести число трудоустроенных до 150 тысяч. Основная цель - служить мостом между человеческими ресурсами и рынком труда, обеспечивая граждан работой, соответствующей их квалификации", - отметил министр.

Министр также сообщил, что до конца года в рамках программы самозанятости будут созданы микрохозяйства для 92 тысяч семей.

"В следующем году планируется поддержка 8 тысяч семей через Фонд страхования от безработицы и 1500 семей через проект Всемирного банка. В общей сложности программа охватит более 100 тысяч семей, что означает создание 100 тысяч микрохозяйств. Это важный шаг для развития экономики, занятости и рынка труда," - добавил он.