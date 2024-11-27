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Названо число трудоустроенных через центры занятости Азербайджана

Названо число трудоустроенных через центры занятости Азербайджана В этом году через центры занятости Азербайджана трудоустроено 130 тыс. человек.
Бизнес
27 ноября 2024 г. 13:40
Названо число трудоустроенных через центры занятости Азербайджана

В этом году через центры занятости Азербайджана трудоустроено 130 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"В следующем году мы планируем довести число трудоустроенных до 150 тысяч. Основная цель - служить мостом между человеческими ресурсами и рынком труда, обеспечивая граждан работой, соответствующей их квалификации", - отметил министр.

Министр также сообщил, что до конца года в рамках программы самозанятости будут созданы микрохозяйства для 92 тысяч семей.

"В следующем году планируется поддержка 8 тысяч семей через Фонд страхования от безработицы и 1500 семей через проект Всемирного банка. В общей сложности программа охватит более 100 тысяч семей, что означает создание 100 тысяч микрохозяйств. Это важный шаг для развития экономики, занятости и рынка труда," - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı məşğulluq mərkəzlərində işlə təmin olunan şəxslərin sayı açıqlanıb

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