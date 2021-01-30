Названо число постоянных участников "зеленого коридора"

В Азербайджане 668 участникам внешнеторговой деятельности предоставлено право на постоянное использование системы пропуска “зеленый коридор”.

В Азербайджане 668 участникам внешнеторговой деятельности предоставлено право на постоянное использование системы пропуска “зеленый коридор”.

Как сообщает Report, об этом рассказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Исмаил Гусейнов.

По его словам, 236 из них проводят только экспортные операции, а 432 - импортные.

“Система пропуска "зеленый коридор", введенная с февраля 2019 года, играет особую роль в наращивании экспортного потенциала страны, упрощенной и прозрачной торговле", - отметил он.