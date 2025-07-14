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Названо число организаций, присоединившихся к Бакинской коалиционной декларации по зеленому переходу МСП

Названо число организаций, присоединившихся к Бакинской коалиционной декларации по зеленому переходу МСП На сегодняшний день к Совместной Бакинской коалиционной декларации по зеленому климатическому переходу МСП (малого и среднего предпринимательства) присоединились 20 международных организаций и национальных организаций зарубежных стран.
Бизнес
14 июля 2025 г. 15:02
Названо число организаций, присоединившихся к Бакинской коалиционной декларации по зеленому переходу МСП

На сегодняшний день к Совместной Бакинской коалиционной декларации по зеленому климатическому переходу МСП (малого и среднего предпринимательства) присоединились 20 международных организаций и национальных организаций зарубежных стран.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на церемонии презентации декларации представителям дипломатического корпуса в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие около 60 представителей дипкорпуса.

Также выступили заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев и советник председателя правления KOBİA Эльнур Алиев.

В странах, присоединившихся к декларации, предлагается проведение тренингов, семинаров и создание "зеленых" ресурсных центров МСП для сбора и анализа информации о проблемах, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимателььства на национальном уровне, определения конкретных шагов с учетом мирового опыта, а также для оказания технической, экспертной и иной поддержки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOB-ların "yaşıl keçid"i üçün Bakı İqlim Koalisiyası üzrə Birgə Bəyannaməyə qoşulan təşkilatların sayı açıqlanıb

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