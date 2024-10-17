Названо число квартир, купленных гражданами Азербайджана в Турции в этом году

12:22

Граждане Азербайджана в январе-сентябре текущего года приобрели в Турции 604 квартиры, в том числе 87 - в сентябре.

Как сообщает Report со ссылкой на Статистическое управление Турции, это соответственно на 38 квартир (5,9%) меньше и на 11 квартир (11,2%) больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Граждане Азербайджана заняли 6-е место в списке основных покупателей жилья в Турции.

Всего в январе-сентябре текущего года в Турции иностранные граждане приобрели 17 243 квартиры, что на 11 039 единиц или 39,04% меньше по сравнению с показателем годом ранее.