Названо число компаний с казахстанским капиталом в Азербайджане

В Азербайджане действуют 150 компаний с казахстанским капиталом.

В Азербайджане действуют 150 компаний с казахстанским капиталом.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Зохраб Гадиров на проходящем в Баку азербайджано-казахстанском бизнес-форуме.

"Мы надеемся, что эти компании будут успешно работать в Азербайджане. В стране имеются благоприятные условия для иностранных инвестиций. Свободная экономическая зона "Алят" предлагает особые возможности и перспективы для привлечения иностранных инвестиций", - сказал он.

Кроме того, представитель AZPROMO отметил, что товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном растет: "Этот рост мы наблюдаем особенно в ненефтяном секторе. AZPROMO тесно работает в направлении развития ненефтяного сектора Азербайджана, привлечения иностранных инвестиций в страну. Хотелось бы также открыть больше торговых домов в регионах Казахстана. Мы рассмотрим, насколько это может быть успешно".