Названы основные страны-импортеры ненефтяной продукции из Азербайджана

В январе-ноябре 2019 года общий экспорт Азербайджана составил 18,3 млрд долларов, что на 365 млн долларов или 2% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно отчету, в ненефтяном секторе за этот период реализован экспорт на сумму 1 781 млн долларов. Экспорт по ненефтяному сектору за 11 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 249 млн долларов или 16%.

В январе-ноябре текущего года в Россию экспортировано продукции ненефтяного сектора на сумму 622,3 млн, Турцию - 363,3 млн, Швейцарию - 164 млн, Грузию - 150,6 млн и Украину - 46,3 млн долларов.

По сравнению с 2018 годом за 11 месяцев 2019 года экспорт по ненефтяному сектору в Россию вырос на 12%, Турцию – 13%, Швейцарию – 33%, Грузию – 29%, Украину - 27%.

В ноябре 2019 года первое место в экспорте по ненефтяному сектору занимает хурма (37 млн долларов), томаты – второе место (помидоры - 19,1 млн долларов), нечесаный хлопок – третье (16,9 млн долларов).