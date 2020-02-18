​Названы цели развития МСБ

Увеличение доли малого и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП, занятости и экспорте является стратегической целью.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов.

"В периоде после 2025 года доля МСБ, как ожидается, достигнет 60% в ВВП, 70% в сфере занятости и 40% в экспорте. Сегодня мы работаем над развитием малого и среднего бизнеса в различных секторах экономики. Для этого нам удалось наладить тесное сотрудничество с иностранными структурами МСБ. Мы также сотрудничаем с Агентством США по международному развитию (USAID), и они очень внимательно выслушивают наши предложения", - сказал он.