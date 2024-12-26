Названа сумма взаимных инвестиций между Азербайджаном и странами ОТГ

В 1995-2024 годах объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) составил около $37 млрд.

В 1995-2024 годах объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) составил около $37 млрд.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на Генеральной ассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку.

По его словам, около $17 млрд приходится на инвестиции стран ОТГ в Азербайджан, а около $20 млрд - на инвестиции Азербайджана в страны ОТГ: "Мы подписали соглашения о поощрении и защите инвестиций со всеми тюркскими государствами, что создает правовую основу для дальнейшего укрепления и расширения наших связей".