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Названа сумма взаимных инвестиций между Азербайджаном и странами ОТГ

Названа сумма взаимных инвестиций между Азербайджаном и странами ОТГ В 1995-2024 годах объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) составил около $37 млрд.
Бизнес
26 декабря 2024 г. 12:22
Названа сумма взаимных инвестиций между Азербайджаном и странами ОТГ

В 1995-2024 годах объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) составил около $37 млрд.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на Генеральной ассамблее Союза торгово-промышленных палат тюркских государств в Баку.

По его словам, около $17 млрд приходится на инвестиции стран ОТГ в Азербайджан, а около $20 млрд - на инвестиции Азербайджана в страны ОТГ: "Мы подписали соглашения о поощрении и защите инвестиций со всеми тюркскими государствами, что создает правовую основу для дальнейшего укрепления и расширения наших связей".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və TDT ölkələrinin qarşılıqlı investisiya qoyuluşunun məbləği açıqlanıb

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