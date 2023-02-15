Названа сумма выделенных пострадавшим от пандемии предпринимателям субсидий

В рамках механизма субсидирования кредитов, гарантированных государством, по состоянию на 1 февраля пострадавшим от пандемии предпринимателям были выплачены субсидии в размере 42,5 млн манатов.

В рамках механизма субсидирования кредитов, гарантированных государством, по состоянию на 1 февраля пострадавшим от пандемии предпринимателям были выплачены субсидии в размере 42,5 млн манатов.

Как сообщает Report, информация опубликована на официальной странице Министерства экономики Азербайджана в Twitter.

В рамках государственной поддержки частного сектора с 2020 года предпринимателям, пострадавшим от пандемии, предоставляются гарантии и субсидии по линии Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики.