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Названа сумма выданных предпринимателям под госгарантии кредитов

Названа сумма выданных предпринимателям под госгарантии кредитов Об этом сообщил Report председатель правления Фонда развития предпринимательства при Минэкономики Азербайджана Кянан Наджафов
Бизнес
9 февраля 2021 г. 12:13
Названа сумма выданных предпринимателям под госгарантии кредитов

Фонд развития предпринимательства в прошлом году выделил льготные кредиты на 126,9 млн манатов на развитие 908 проектов.

Об этом сообщил Report председатель правления Фонда развития предпринимательства при Минэкономики Азербайджана Кянан Наджафов.

По его словам, кредиты выделяются на аграрный сектор, производство промышленной продукции, сферу услуг и туризма.

К. Наджафов отметил, что для пострадавших от пандемии запущен проект платформы электронного кредитования: "В прошлом году на этой платформе было зарегистрировано более 3 300 обращений на сумму 949 млн манатов. По 529 заявкам выделено 169 млн манатов кредита под госгарантии".

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlara verilən dövlət zəmanətli kreditlərin məbləği açıqladı

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