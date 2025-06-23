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Названа сумма НДС, возвращенная потребителям за 5 месяцев в Нахчыване

Названа сумма НДС, возвращенная потребителям за 5 месяцев в Нахчыване Названа сумма НДС, возвращенная потребителям за 5 месяцев в Нахчыване.
Бизнес
23 июня 2025 г. 11:00
Названа сумма НДС, возвращенная потребителям за 5 месяцев в Нахчыване

Названа сумма НДС, возвращенная потребителям за 5 месяцев в Нахчыване.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, в январе-мае текущего года потребителям - физическим лицам было возвращено 654,1 тыс. манатов НДС, уплаченного за товары, приобретенные на объектах розничной торговли или общепита в Нахчыванской Автономной Республике (за исключением нефтегазовой продукции, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также за медицинские услуги, оказанные медицинскими учреждениями и лицами, занимающимися частной врачебной практикой.

Отмечается, что это на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая сумма НДС, возвращенного гражданам на сегодняшний день, приблизилась к 3 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda 5 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

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