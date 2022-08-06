Названа ​​сумма кредитов, выданных предпринимателям Нахчывана за шесть месяцев

В первом полугодии текущего года предпринимателям Нахчыванской Автономной Республики выдано кредитов на сумму 24 миллиона 344 тысячи 900 манатов.

В первом полугодии текущего года предпринимателям Нахчыванской Автономной Республики выдано кредитов на сумму 24 миллиона 344 тысячи 900 манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно информации, на создание или расширение новых производственных площадей было направлено 11 миллионов 14 тысяч 500 манатов кредита, на развитие индивидуального предпринимательства - 13 миллионов 330 тысяч 400 манатов.

Развитие предпринимательства, создание новых производственных и сервисных площадей привели к значительным положительным изменениям на рынке труда. Так, в 2018 году численность занятых в бюджетной сфере в автономной республике составила 17,1 процента от общей численности занятых в экономике, тогда как в январе-июне 2022 года этот показатель составлял 14,3 процента.