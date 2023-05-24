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Названа причина подорожания товаров, импортируемых из Турции в Азербайджан

Названа причина подорожания товаров, импортируемых из Турции в Азербайджан Инфляция в Турции в прошлом году превысила 70%, что также повлияло на цены на товары, импортируемые из этой страны в Азербайджан.
Бизнес
24 мая 2023 г. 14:04
Названа причина подорожания товаров, импортируемых из Турции в Азербайджан

Инфляция в Турции в прошлом году превысила 70%, что также повлияло на цены на товары, импортируемые из этой страны в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Эльнур Алиев на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В прошлом году из нашего торгового оборота с Турцией на сумму 5,8 млрд долларов США 2,3 млрд долларов США приходилось на импортируемую продукцию (фармацевтические препараты, одежда, текстиль, промышленные продукты и машинное оборудование и т.д.)”, - сказал Э.Алиев.

Замминистра добавил, что причиной продовольственной инфляции является то, что на рынках основных партнеров Азербайджана в этой сфере - России и Казахстане - в настоящее время действуют ограничения и запреты.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədən Azərbaycana idxal olunan malların bahalaşmasının səbəbi açıqlanıb

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