Названа доля Азербайджана в мировых выбросах углерода

16:41

На долю Азербайджана приходится 0,13% мировых выбросов углерода, при этом страна планирует сократить эмиссию на 40% к 2040 году.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Министерства экономики Гусейн Гусейнов на международной конференции по углеродному ценообразованию, организованной Государственной налоговой службой в Баку.

"Однако, мы также можем рассмотреть сценарий достижения чистого нулевого выброса. Для реализации этого сценария необходим тщательный анализ влияния различных секторов экономики на принимаемую стратегию по снижению выбросов парниковых газов", - добавил он.

Начальник отдела подчеркнул, что Министерство экономики совместно с Министерством экологии и природных ресурсов находится в процессе разработки новой долгосрочной стратегии в сфере углеродного налогообложения.

"Для успешной реализации этой стратегии крайне важно создать благоприятную экономическую среду и провести ее оценку с экологической точки зрения. В первую очередь, нам необходимо определить объем выбросов и их источники в различных секторах. Это требует проведения тщательной оценки, выбора оптимального сценария и установления четких целей на пути к достижению устойчивого развития", - считает Гусейнов.