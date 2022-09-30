Названа дата очередного заседания азербайджано-иранской государственной комиссии

16-е заседание Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах планируется провести в начале следующего года в Тегеране.

16-е заседание Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах планируется провести в начале следующего года в Тегеране.

Об этом в интервью Report заявил посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.

Напомним, что 15-е заседание комиссии состоялось в Баку в марте текущего года. В завершение встречи между двумя странами был подписан ряд документов, в том числе меморандум о взаимопонимании о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана.