Названа дата начала приема обращений по аренде квартир с правом выкупа

Завершены подготовительные работы по исполнению задач, порученных Азербайджанскому ипотечному и кредитно-гарантийному фонду указом № 488 президента Азербайджана "О формировании механизма сдачи в аренду жилых площадей с обязательством последующей продажи" от 25 января 2019 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

Для обеспечения работы механизма подготовлены процедуры и внутренние правила, определены требования по арендаторам и жилым площадям, полностью автоматизированы рабочие процессы в связи с механизмом, сформирован фонд съемного жилья.

В связи с этим Фонд доводит до сведения граждан, что с 22 января 2020 года начнется прием электронных обращений в рамках механизма.

Обращения будут осуществляться через портал "Электронное правительство" (www.e-gov.az) посредством системы "Электронная ипотека и кредитная гарантия" с использованием усиленной электронной подписи (электронная подпись или подпись ASAN).

Электронную подпись можно получить в Информационно-счетном центре при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий или Центральной почте, а подпись ASAN в центрах ASAN Xidmət. С целью обеспечения прозрачности и оперативности, услуги гражданам будут оказывать в центрах ASAN Kommunal №2 в Баку и ASAN Xidmət в Сумгайыте.

С подробной информацией о требованиях по арендаторам, приеме обращений, их рассмотрении, выборе жилых площадей и их документировании можно ознакомиться на сайте Фонда (www.mcgf.az), а также позвонив в "Центр звонков - 1549". Кроме того, информацию о системе "Электронная ипотека и кредитная гарантия" можно получить из письменных и видео-инструкций, размещенных в системе.

Перейдя по ссылке, граждане смогут ознакомиться с месторасположением, площадью и другой информацией о жилых площадях, планируемых на первом этапе передать в аренду с дальнейшим приобретением.