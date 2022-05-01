Назван самый успешный производитель смартфонов

Apple стала единственным производителем смартфонов, который увеличил поставки девайсов в первом квартале 2022 года.

Apple стала единственным производителем смартфонов, который увеличил поставки девайсов в первом квартале 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает издание MacRumors .

Журналисты медиа проанализировали отчет аналитических компаний Strategy Analytics, Canalys и IDC относительно поставок телефонов в январе-марте. После изучения авторы назвали самого успешного производителя смартфонов. Оказалось, что только Apple увеличила поставки в первом квартале относительного аналогичного периода прошлого года.

Авторы сослались на данные Canalys, согласно которым в первые три месяца года Apple отгрузила на рынок 56,5 миллиона единиц, что на восемь процентов больше, чем в первом квартале 2021 года. Компания сохранила долю 15 процентов. Лидер рынка - Samsung - отправила 73,7 миллиона устройств, однако поставки снизились на четыре процента.

Apple заявила, что в первом квартале 2022 года продажи iPhone выросли более чем на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно внутренним данным, за три месяца компания выручила от продажи смартфонов 50,6 миллиарда долларов.