Назван самый обедневший из-за коронавируса человек в мире

Глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно лишился более 30 миллиардов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Это максимальная сумма, которую за время кризиса потерял один человек.

Из-за пандемии коронавируса большинство принадлежащих Арно бутиков по всему миру закрылись более, чем на месяц. В этом году стоимость акций LVMH упала на 19 процентов.

Еще в марте состояние 20 богатейших людей мира сократилось в совокупности почти на 300 миллиардов долларов США из-за влияния коронавируса на рынки.

По данным Forbes, больше всех потерял именно Арно.

Сейчас предприниматель занимает третью строчку списка Forbes с состоянием в 90 миллиардов долларов США. На первом и втором местах расположились глава Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс, они имеют по 141,8 и 105,7 миллиарда соответственно.