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Назван размер уставного капитала азербайджано-узбекского инвестиционного фонда

Назван размер уставного капитала азербайджано-узбекского инвестиционного фонда Верхний предел уставного капитала азербайджано-узбекского инвестиционного фонда установлен в размере 500 тыс. долларов США.
Бизнес
12 мая 2023 г. 12:53
Назван размер уставного капитала азербайджано-узбекского инвестиционного фонда

Верхний предел уставного капитала азербайджано-узбекского инвестиционного фонда установлен в размере 500 тыс. долларов США.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал депутат Машхур Мамедов.

"В рамках соглашения о создании фонда, в Ташкенте будет расположен головной офис, а в Баку - представительство. 75% уставного капитала фонда приходится на долю Азербайджана, а 25% - Узбекистана. Учредители фонда будут определены в течение 60 дней после вступления соглашения в силу. К подготовке устава и правил инвестиционной деятельности фонда будет привлечена консалтинговая компания. Планируется, что фонд будет вкладывать инвестиции в проекты в Азербайджане, Узбекистане и других странах", - отметил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Özbəkistan İnvestisiya Fondunun nizamnamə kapitalı məlum olub

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