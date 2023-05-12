Назван размер уставного капитала азербайджано-узбекского инвестиционного фонда

Верхний предел уставного капитала азербайджано-узбекского инвестиционного фонда установлен в размере 500 тыс. долларов США.

Верхний предел уставного капитала азербайджано-узбекского инвестиционного фонда установлен в размере 500 тыс. долларов США.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента сказал депутат Машхур Мамедов.

"В рамках соглашения о создании фонда, в Ташкенте будет расположен головной офис, а в Баку - представительство. 75% уставного капитала фонда приходится на долю Азербайджана, а 25% - Узбекистана. Учредители фонда будут определены в течение 60 дней после вступления соглашения в силу. К подготовке устава и правил инвестиционной деятельности фонда будет привлечена консалтинговая компания. Планируется, что фонд будет вкладывать инвестиции в проекты в Азербайджане, Узбекистане и других странах", - отметил депутат.