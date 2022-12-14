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Назван объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Швейцарией

Назван объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Швейцарией На сегодняшний день Швейцария инвестировала в экономику Азербайджана 48 млн долларов США, а Азербайджан инвестировал в экономику Швейцарии 29 млн долларов США.
Бизнес
14 декабря 2022 г. 16:26
Назван объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Швейцарией

На сегодняшний день Швейцария инвестировала в экономику Азербайджана 48 млн долларов США, а Азербайджан инвестировал в экономику Швейцарии 29 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на проходящем в Баку бизнес-форуме Азербайджан-Швейцария.

"Экономический потенциал и развитие Азербайджана открывают большие перспективы для бизнеса нашей страны инвестировать в Швейцарию. В этой связи бренд SOCAR успешно представляет азербайджанский бизнес в Швейцарии. Существуют широкие возможности для увеличения товарооборота между Азербайджаном и Швейцарией", - отметил он.

По словам замминистра, подписанный между Азербайджаном и Швейцарией "Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики" позволит и дальше развивать двусторонние отношения.

"Азербайджан также заинтересован в привлечении швейцарских инвестиций в инновационные отрасли, основанные на современных технологиях в нашей стране. В среднесрочной стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 гг. "зеленому развитию", "цифровой экономике" и "инновационному развитию" уделяется большое внимание", - подчеркнул Э. Алиев.

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Версия на английском языке Volume of mutual investment between Azerbaijan and Switzerland revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İsveçrənin qarşılıqlı investisiya qoyuluşu açıqlanıb

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