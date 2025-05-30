О нас

Назван объем турецких инвестиций в ненефтегазовый сектор Азербайджана

Назван объем турецких инвестиций в ненефтегазовый сектор Азербайджана 12:01 Общая стоимость прямых иностранных инвестиций из Турции в ненефтяной сектор Азербайджана за период 1995-2024 гг. составила $4,5 млрд.
Бизнес
30 мая 2025 г. 12:24
Назван объем турецких инвестиций в ненефтегазовый сектор Азербайджана

Суммарный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Турции в ненефтегазовый сектор Азербайджана за 1995-2024гг составил $4,5 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на 6-м выборном Общем собрании Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) в Баку.

Он подчеркнул, что AZPROMO тесно сотрудничает с рядом авторитетных бизнес сообществ Турции. К ним относятся TÜİB, DEİK (Совет по внешнеэкономическим связям Турции), TOBB (Союз палат и бирж Турции), TİM (Совет экспортеров Турции), MÜSİAD (Ассоциация независимых промышленников и бизнесменов), İSİFED (Стамбульская федерация промышленников) и др.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке AZPROMO: Turkish Investments in Azerbaijan's non-oil and gas sector reached $4.5B
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna yatırdığı investisiyaların həcmi açıqlanıb

Другие новости из категории

Обнародована ​​стоимость подрядных проектов, реализованных турецкими компаниями в Азербайджане
Обнародована ​​стоимость подрядных проектов, реализованных турецкими компаниями в Азербайджане
30 мая 2025 г. 12:41
Минэкономики: Турецкие компании подали заявки по более 100 бизнес-проектам в Карабахе и Зангезуре
Минэкономики: Турецкие компании подали заявки по более 100 бизнес-проектам в Карабахе и Зангезуре
30 мая 2025 г. 12:27
Эльнур Алиев: Средний коридор способствует региональному сотрудничеству, торговле и инвестициям
Эльнур Алиев: Средний коридор способствует региональному сотрудничеству, торговле и инвестициям
30 мая 2025 г. 12:26
Азербайджан выдал документ о поощрении инвестиций 19 турецким компаниям
Азербайджан выдал документ о поощрении инвестиций 19 турецким компаниям
30 мая 2025 г. 12:20
Вугар Байрамов: Существует большой потенциал для дальнейшего углубления экономических отношений с Пакистаном
Вугар Байрамов: Существует большой потенциал для дальнейшего углубления экономических отношений с Пакистаном
30 мая 2025 г. 12:08
​​​​​​​Баку и Анкара рассматривают возможность заключения соглашения о свободной торговле
​​​​​​​Баку и Анкара рассматривают возможность заключения соглашения о свободной торговле
30 мая 2025 г. 12:04
Названо количество действующих в Азербайджане турецких компаний
Названо количество действующих в Азербайджане турецких компаний
30 мая 2025 г. 11:51
Самед Баширли: Азербайджану нужны новые навыки
Самед Баширли: Азербайджану нужны новые навыки
30 мая 2025 г. 11:10
AzerGold утроил экспортную выручку
AzerGold утроил экспортную выручку
29 мая 2025 г. 17:58
Инвесторов из Саудовской Аравии в Азербайджане привлекают энергетика, туризм и сельское хозяйство
Инвесторов из Саудовской Аравии в Азербайджане привлекают энергетика, туризм и сельское хозяйство
29 мая 2025 г. 16:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi