Назван объем турецких инвестиций в ненефтегазовый сектор Азербайджана

12:01 Общая стоимость прямых иностранных инвестиций из Турции в ненефтяной сектор Азербайджана за период 1995-2024 гг. составила $4,5 млрд.

Суммарный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Турции в ненефтегазовый сектор Азербайджана за 1995-2024гг составил $4,5 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на 6-м выборном Общем собрании Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) в Баку.

Он подчеркнул, что AZPROMO тесно сотрудничает с рядом авторитетных бизнес сообществ Турции. К ним относятся TÜİB, DEİK (Совет по внешнеэкономическим связям Турции), TOBB (Союз палат и бирж Турции), TİM (Совет экспортеров Турции), MÜSİAD (Ассоциация независимых промышленников и бизнесменов), İSİFED (Стамбульская федерация промышленников) и др.